Украинец создал игру где надо искать ошибки в стихах

Украинские программисты создали бесплатную игру-головоломку Lağoda QT, которая сочетает поэзию и решение задач. Каждый уровень содержит стихотворение выдающегося крымскотатарского автора, и игроки должны найти ошибку в тексте.

Игровой процесс и особенности игрового процесса

Lağoda QT — это словесная игра, где каждый уровень представляет стихотворение с алгоритмически введенной ошибкой. Задача игрока — «исправить» стихотворение, найдя ошибку. В игре есть:

Более 150 произведений от более чем 20 авторов

Без рекламы и платных подписок

Нет кнопки пожертвовать

Минималистичный дизайн и приятное музыкальное сопровождение для медитативного опыта

Разработка и сотрудничество

Разработчик игры, Саша Козлов, анонсировал игру на Facebook. Проект был вдохновлен предыдущей украиноязычной игрой Козлова «Лагода». Создать крымскотатарскую версию предложил друг и соавтор Андрей Лауш. Мамуре Чабанова и Эсмера Асанова присоединились к переводу, подбору стихов и тестированию.



Lağoda QT — это бесплатная игра, призванная помочь игрокам расслабиться и погрузиться в мир крымскотатарской поэзии. Благодаря успокаивающей музыке и минималистичному дизайну она идеально подходит для тех, кто любит головоломки и поэзию.