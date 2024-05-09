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Украинец создал игру где надо искать ошибки в стихах

09.05.2024
Лагода QT

Украинские программисты создали бесплатную игру-головоломку Lağoda QT, которая сочетает поэзию и решение задач. Каждый уровень содержит стихотворение выдающегося крымскотатарского автора, и игроки должны найти ошибку в тексте.

Игровой процесс и особенности игрового процесса

Lağoda QT — это словесная игра, где каждый уровень представляет стихотворение с алгоритмически введенной ошибкой. Задача игрока — «исправить» стихотворение, найдя ошибку. В игре есть:

  • Более 150 произведений от более чем 20 авторов
  • Без рекламы и платных подписок
  • Нет кнопки пожертвовать
  • Минималистичный дизайн и приятное музыкальное сопровождение для медитативного опыта

Разработка и сотрудничество

Разработчик игры, Саша Козлов, анонсировал игру на Facebook. Проект был вдохновлен предыдущей украиноязычной игрой Козлова «Лагода». Создать крымскотатарскую версию предложил друг и соавтор Андрей Лауш. Мамуре Чабанова и Эсмера Асанова присоединились к переводу, подбору стихов и тестированию.

Lağoda QT — это бесплатная игра, призванная помочь игрокам расслабиться и погрузиться в мир крымскотатарской поэзии. Благодаря успокаивающей музыке и минималистичному дизайну она идеально подходит для тех, кто любит головоломки и поэзию.

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09.05.2024
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