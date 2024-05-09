Хакеры взломали аккаунт известного актера и продавали там криптовалюту

Британский актер Том Холланд стал жертвой взлома его аккаунта в соцсети Х. От имени актера мошенники начали распространять ложную информацию для продвижения мошеннической криптовалюты.

От имени актера злоумышленники начали предлагать ссылки на фейковую страницу, призывая пользователей получить «ранний доступ к токену SPIDER», который на самом деле является мошеннической ловушкой, а также NFT Spiderverse, который Холланд якобы начал продавать.

Учитывая, что на актера, сыгравшего человека-паука — отсюда и название токена и всей мошеннической кампании, — подписано 7 млн человек, масштаб возможного обмана нетрудно представить.

Но и администраторы аккаунта Тома Холланда, и поддержка соцсети быстро отреагировали. Все мошеннические ссылки удалены и сейчас идет расследование инцидента.