Обзор Terra Nil — восстанавливаем природу, а вместе с ней и надежду на будущее
ПК, смартфони (через Netflix); Free Lives/ Devolver Digital
Наша оцінка - 80%
80%
Приємна гра з відновлення довкілля, яка грається як пазл і є досить простою.
В начале перед вами нет ничего, кроме потрескавшейся коричневой земли. Этот ландшафт токсичной почвы и пересохших русел рек вам предстоит восстановить в Terra Nil. Но, казалось бы, трудная задача облегчается для игроков — все, что вам нужно сделать, это разместить ветряк на каменной поверхности, где он будет обеспечивать машины электроэнергией. Скруббер и ирригатор токсинов имеют решающее значение, независимо от того, восстанавливаете ли вы континентальную зону, полярную зону или кусок тропического леса. Скруббер очищает пространство вокруг, подготавливая его к зарождению новой жизни; ороситель обеспечивает необходимую влагу, чтобы запустить этот процесс, по крайней мере, до тех пор, пока вы не получите инструменты, чтобы вызвать дождь.
Сборщик полипов, выгруженный в море, вырастит великолепный коралловый риф, который будет наполнен ракообразными, моллюсками и всем, что имеет ракушки, а атомные реакторы, которые легко перерабатываются, дают тепло и электроэнергию в регионах, где ветряные мельницы не могут справиться с этой работой. Переработка отходов является еще одной важной частью процесса, так же как и восстановление местной фауны. Как только вы восстановили природу в регионе, наступает время отъезда, а это значит, что вы должны убрать за собой. Каждая деталь техники, которую вы оставили, должна быть собрана, прежде чем ее переделают на дирижабль, на котором вы в конце концов улетаете. Вы уезжаете со знанием того, что взаимодействие между местной фауной и флорой сохранит регион живым, без дальнейшего вмешательства человека. Это сопоставление лежит в основе Terra Nil — игра заставит вас чувствовать себя почти богоподобным каждый раз, когда вы видите, как снова появляются деревья и ваши первые медведи прокладывают путь из леса, но в конце каждой миссии вы выполнили свою работу и больше не нужны.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter