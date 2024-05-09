Обзор Terra Nil — восстанавливаем природу, а вместе с ней и надежду на будущее

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ПК, смартфони (через Netflix); Free Lives/ Devolver Digital Наша оцінка - 80% 80 % Приємна гра з відновлення довкілля, яка грається як пазл і є досить простою.

В начале перед вами нет ничего, кроме потрескавшейся коричневой земли. Этот ландшафт токсичной почвы и пересохших русел рек вам предстоит восстановить в Terra Nil. Но, казалось бы, трудная задача облегчается для игроков — все, что вам нужно сделать, это разместить ветряк на каменной поверхности, где он будет обеспечивать машины электроэнергией. Скруббер и ирригатор токсинов имеют решающее значение, независимо от того, восстанавливаете ли вы континентальную зону, полярную зону или кусок тропического леса. Скруббер очищает пространство вокруг, подготавливая его к зарождению новой жизни; ороситель обеспечивает необходимую влагу, чтобы запустить этот процесс, по крайней мере, до тех пор, пока вы не получите инструменты, чтобы вызвать дождь.

Сборщик полипов, выгруженный в море, вырастит великолепный коралловый риф, который будет наполнен ракообразными, моллюсками и всем, что имеет ракушки, а атомные реакторы, которые легко перерабатываются, дают тепло и электроэнергию в регионах, где ветряные мельницы не могут справиться с этой работой. Переработка отходов является еще одной важной частью процесса, так же как и восстановление местной фауны. Как только вы восстановили природу в регионе, наступает время отъезда, а это значит, что вы должны убрать за собой. Каждая деталь техники, которую вы оставили, должна быть собрана, прежде чем ее переделают на дирижабль, на котором вы в конце концов улетаете. Вы уезжаете со знанием того, что взаимодействие между местной фауной и флорой сохранит регион живым, без дальнейшего вмешательства человека. Это сопоставление лежит в основе Terra Nil — игра заставит вас чувствовать себя почти богоподобным каждый раз, когда вы видите, как снова появляются деревья и ваши первые медведи прокладывают путь из леса, но в конце каждой миссии вы выполнили свою работу и больше не нужны.

Игра по большей части посвящена тактическому размещению зданий, но она больше похожа на головоломку, чем на обычный градостроитель. Размещая каждую машину, вы должны убедиться, что она может восстановить как можно больше земли, и что они не перекрывают друг друга, чтобы избежать пустой траты ресурсов. Аналогично, вам нужно разместить все так, чтобы в конце дня все можно было легко переделать — ваши перерабатывающие дроны, какими бы продвинутыми они ни были, имеют свои пределы. Даже на самом сложном из трех уровней сложности Terra Nil оказывается более снисходительной, чем ожидалось. Все, от простого интерфейса до понятного учебника и фантастически красивого игрового путеводителя, способствует тому, что восстановление окружающей среды проходит без проблем. Музыка и звуковые эффекты очень расслабляют, и после каждой успешно восстановленной карты наступает момент, когда вы можете просто оценить свою работу. Хотя немного больше трения не помешало бы, и вариации от карты к карте скромные, сохраняя простоту, разработчик Free Lives распространяет четкое сообщение: спасти планету может быть так легко, если мы захотим этого. Все, что нам не хватает — это скруббер для очистки от токсинов. Terra Nil вышла 28 марта. Часть средств от продажи будет передана в Фонд дикой природы, находящейся под угрозой исчезновения.