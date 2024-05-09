Когда стоит поменять роутер, чтобы Wi-Fi в квартире работал без проблем

Если вы живете в многоэтажке мегаполиса, для вашей Wi-Fi-сети будут создавать помехи такие же сети соседей, ближайших кафе, автомобилей. Как это повлияет на скорость интернета, расскажем в нашей короткой статье.

Как узнать скорость подключения по Wi-Fi у вас дома

Подключите ПК или смартфон, с которого вы читаете этот текст, к домашней сети Wi-Fi. Пусть это будет обычная ситуация: не нужно отключать все остальные устройства. Для проверки скорости нажмите на кнопку ниже.

Проверить скорость интернета

Так вы узнали скорость интернета, доступную на конкретном гаджете в конкретной точке — дома. Если она значительно ниже той, что заявлена в тарифе, давайте разбираться в причинах

Почему интернет дома может тормозить

Заметно снизить скорость интернета могут несколько факторов. Вот три основных:

Неудачное расположение вашего роутера, когда между ним и вашим гаджетом находится пара-тройка железобетонных стен. Это, кстати, легко решается. Достаточно выбрать оптимальное место расположения роутера в центре квартиры и протянуть к нему прозрачную оптику. Это обеспечит равномерное Wi-Fi-покрытие в квартире.

Устаревший роутер, работающий только в одном радиодиапазоне Wi-Fi — 2,4 ГГц. На этой частоте сигнал передается дальше, но она слишком загружена соседними точками Wi-Fi и бытовыми приборами, которые обычно используют эту же частоту. Даже если у вас флагманский смартфон, а роутер дома работает только на частоте 2,4 ГГц, то скорость интернета будет медленной.

Использование более ранних моделей устройств. Многие современные смартфоны, планшеты, телевизоры, ноутбуки и другие гаджеты уже имеют поддержку Wi-Fi сетей двух диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. Более старые модели работают только на одной частоте — 2,4 ГГц. В связке с устаревшим роутером интернет может заметно тормозить.

Что именно мешает старому роутеру давать вам быстрый Wi-Fi

Старый роутер работает только на одном частотном диапазоне 2,4 ГГц, а максимальная скорость — всего 300 Мбит/с. Именно этот диапазон чаще всего поддерживают гаджеты и бытовые приборы, поэтому в нем больше всего помех. Чем больше пользователей подключено к вашему Wi-Fi, тем ниже будет скорость интернета: она делится на всех. Не поможет даже покупка нового смартфона. Без функции Mu-MiMo в роутере скорость на нем не превысит скорости интернета на устаревшей модели смартфона, который одновременно с вами подключен к Wi-Fi-сети.

С современным роутером так быть не может. Он работает сразу в двух диапазонах, поддерживая также частоту 5ГГц, и дает максимальную скорость интернета 1750Мбит/с. С таким роутером у вас появляется возможность выбора частоты подключения для своего устройства. А еще новый роутер может одновременно обеспечивать максимально возможную скорость для самых разных ваших гаджетов. В таком случае скорость подключения не зависит от самого медленного гаджета в доме.

Нужно ли менять гаджеты, с которых вы выходите в интернет

Хорошая идея. Но даже если вы купите флагманский смартфон, а роутер у вас работает только на частоте 2,4 ГГц, то интернет быстрым не станет. Первым делом лучше заменить роутер. К тому же это существенно дешевле.

Как узнать, нуждается ли ваш роутер в замене

Узнать, поддерживает ли ваш роутер частоту 5 ГГц, несложно. Откройте на ПК или смартфоне в настройках окно выбора сети Wi-Fi. Если в списке есть сеть с вашим названием, но с припиской 5G, ваш роутер не нуждается в замене.

Если сети с 5G нет, то, вероятнее всего, у вас старая модель, которую мы рекомендуем поменять.