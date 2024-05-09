OLX без причины блокирует аккаунты: как действовать в этой ситуации

Многие пользователи OLX сталкивались с блокировкой своих аккаунтов на платформе, хотя никаких правил они не нарушали. Расскажем, почему OLX блокирует аккаунты.

Использование нескольких аккаунтов для публикации одинаковых объявлений

Обычно владельцы несправедливо заблокированных аккаунтов обращаются в техническую поддержку OLX, где просят объяснить причины блокировки. Одной из причин, на которую ссылаются сотрудники платформы, является нарушение правил — якобы пользователь публиковал объявления из одной категории с нескольких аккаунтов и таким образом запутывал других покупателей.

В большинстве случаев обвинения оказываются ложными, поскольку у пользователя был один аккаунт. Доказать обратное платформа не может, поскольку не распространяется о своих способах проверки. Максимум, чего можно добиться от службы поддержки OLX, — отправки ими частичного адреса электронной почты, на которую был зарегистрирован «второй» аккаунт. Но из-за того, что адрес виден не полностью, пользователь даже не может написать настоящему владельцу этой почты и разобраться в ситуации.

Подозрительная активность

Аккаунт могут заблокировать, если модерация OLX заметила на нем подозрительную активность — конкретное нарушение сложно установить, поскольку служба поддержки об этом говорит редко. Обычно речь идет о попытках взлома, большом количестве опубликованных объявлений за короткое время или спам-сообщениях. Нередко и эта причина оказывается ложной, а аккаунт не проходит проверку из-за технических неполадок.

Проблема в объявлениях

Иногда OLX блокирует аккаунты, если содержание объявлений владельца нарушает правила платформы. Также блокировка может настигнуть, если на сотрудничество с продавцом жаловались другие покупатели — например, в OLX получили жалобу о том, что условия сделки в реальности отличались от заявленных в объявлениях. В лучшем случае владельца аккаунта попросят отредактировать конкретное объявление, после чего оно пройдет дополнительную проверку. В худшем случае — аккаунт заблокируют без возможности восстановления.

Что делать, если на OLX без причин заблокировали аккаунт?

Первым делом необходимо обратиться в службу поддержки платформы — написать им можно на официальный адрес электронной почты. OLX проведет проверку, после чего установит, по какой причине аккаунт был заблокирован и можно ли его разблокировать.

Если причина блокировки в якобы использовании второго аккаунта, но убедить техническую поддержку в этом не удается, пользователи советует запросить удаление учетной записи. Вместе с ним из системы OLX удалится как адрес электронной почты, так и номер телефона владельца. После этого он сможет заново зарегистрировать учетную запись на те же данные и снова разместить объявление. Конечно, способ не идеальный, поскольку владелец теряет связь с потенциальными покупателями, отзывы и другую важную информацию. Однако OLX часто ставит пользователей в безвыходное положение, в котором доказать свою невиновность оказывается крайне сложно.