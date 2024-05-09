Google наконец-то выпустила дешевый Pixel 8a

Компания Google по-тихому представила самый доступный смартфон серии Pixel 8 — Pixel 8a с обновленным дизайном и топовым железом.

Google Pixel 8a внешне напоминает Pixel 8, но с пластиковой задней панелью и алюминиевой рамкой. Девайс оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит.

На задней панели Pixel 8a расположены две камеры: основная на 64 Мп и сверхширокоугольная на 13 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 13 Мп. Также новинка получила чипсет Google Tensor G3 с сопроцессором безопасности Titan M2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем стандарта UFS 3.1 на 128/256 ГБ.

Среди других интересных особенностей — стереодинамики, подэкранный сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB 3.2, NFC, поддержка двух SIM-карт (nano + eSIM) и влагозащита IP67. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4492 мАч с поддержкой проводной зарядки до 18 Вт и беспроводной до 10 Вт.

Цены на Google Pixel 8a в США стартуют с $499 за версию со 128 ГБ памяти и $559 за модель на 256 ГБ.