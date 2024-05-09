China Telecom совместно с ZTE показали скорость выше 5Гб/сек в сети 5G-Advanced

Модернизация сетей 5G до 5.5G в Китае идет полным ходом. Операторы совместно с производителями соревнуются в новых технологиях и скоростях. Недавно оператор China Telecom продемонстрировал результаты тестов, выполненных на оборудовании ZTE 5G-Advanced.

В эксперименте участвовала станция с тремя несущими и общим спектром 260 МГц в диапазонах 2,6-4,9 ГГц. Кроме того, была задействована модуляция 1024QAM, которую ранее можно было встретить только на оборудовании транспортной сети в РРЛ-пролетах.

Причем это был не лабораторный, а полевой тест с использованием коммерческого оборудования. Максимальная достигнутая скорость составила 5,4 Гбит/сек.

Отдельные тесты на одной несущей с использованием модуляции 256QAM и 1024QAM показали результаты 1,7 и 2,1 Гбит/сек, соответственно. Эта модуляция, которая появилась в 5G-Advanced, позволяет увеличить спектральную эффективность на 25% по сравнению с 256QAM.

Но практика показывает, что самые производительные схемы модуляции используются устройствами крайне редко, лишь в идеальных радиоусловиях. Хотя нужно учитывать, что в 5G наряду с обычными смартфонами и модемами также используются и другие устройства.

Например, это CPE в FWA для домашнего интернета. На таких устройствах с внешней антенной получить высокоскоростную схему модуляции гораздо проще. Поэтому, при должном подходе, новые возможности 5G-Advanced смогут не только улучшить пользовательский опыт, но и расширят емкость сотовых сетей.