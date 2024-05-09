Google Pixel 8a можно будет найти даже полностью выключенным

Google продолжает расширять функциональность своих устройств и новый Google Pixel 8a не исключение.

В смартфоне представлена уникальная функция, позволяющая находить его даже после полной разрядки батареи.

Такая возможность стала реальностью благодаря специальному аппаратному обеспечению, встроенному в серию Pixel 8, что позволяет чипу Bluetooth продолжать работу несколько часов после отключения питания.

Сеть Find My Device от Google позволяет транслировать сигнал с помощью Bluetooth, который другие устройства Android могут обнаруживать.

Эти устройства шифруют и отправляют данные о местонахождении потерянного устройства на серверы Google, обеспечивая конфиденциальность передачи данных.

Большинство устройств Android не могут отправлять сигналы Bluetooth, когда они выключены или их батарея полностью разряжена.

Функция Powered-Off Finding в Pixel 8a обеспечивается поддержкой Android API, которая позволяет системе отправлять предварительно вычисленные сигналы сети Find My Device на чип Bluetooth.

Отметим, что это делает Pixel 8a одним из немногих смартфонов среднего класса с подобной технологией.