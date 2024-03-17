В Украине снова подорожают сигареты: стало известно когда и на сколько

Буквально несколько месяцев назад табачные изделия выросли в цене. Это подорожание постепенно продолжалось и только недавно цены на сигареты вроде бы зафиксировались на одном месте. Однако, как оказывается ненадолго. В пятницу, 15 марта, Кабинет Министров одобрил законопроект, который позволит еще больше повысить акциз на табачные изделия. Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Новые цены на сигареты могут быть установлены уже с июня этого года

“Сегодня правительство одобрит законопроект о повышении акцизов на табачные изделия. Там предусматривается небольшое повышение и переход по ставкам в гривне к евро с 01 июля 2024 года. По расчетам Минфина это принесет в 2025 году в сумме около 621 млн грн, в 2026 году – 5 000 млн грн, в 2027 году – 9 379 млн грн, в 2028 году – 13 853 млн грн”, — написал нардеп на своей странице в Телеграмме.

Документ, который подписали в Раде, говорит о том, что акцизный налог понемногу будут повышать до 2028 года, то есть сигареты будут постоянно дорожать.

«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия». Законопроектом предусмотрено постепенное к 2028 году повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного Директивой Совета 2011/64/ЕС от 21.06.2011”, — добавил нардеп Тарас Мельничук.

Акцизные ставки будут повышены на табак и промышленные заменители табака. В то же время, для разнообразных айкосов и подобных приборов ставка наоборот будет снижена, поэтому не исключение, что они подешевеют.

Как именно подорожают сигареты пока неизвестно, Однако, по предварительным подсчетам, уже через несколько месяцев те сигареты, пачка которых сейчас стоит 80 гривен, подорожают примерно до 100 гривен.