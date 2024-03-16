Названы два знака Зодиака, которые скоро начнут жить жизнь своей мечты

Большинство людей мечтают иметь достаточно денег для того, чтобы не только закрывать базовые потребности, но и баловать себя разнообразными хотелками. Астрологи, нумерологи, а также разнообразные коучи утверждают, что, то насколько сильно вы притягиваете к себе деньги зависит от вашей энергии. Мол, большое богатство никогда не придет к человеку, который его боится или к нему не готов. Еще хуже, если вы считаете, что не заслужили большие имущества и имеете некий синдром самозванца, когда вам вручают премию за хорошо проделанную работу. С этим нужно бороться, и астрологи назвали два знака Зодиака, которые успешно это сделают уже в ближайшее время.

Кто будет притягивать деньги как магнитом?

Эти счастливчики – это Водолеи и Раки. Наконец они изменят собственное мышление, чему способствуют транзиты разных планет, а также мартовское Полнолуние.

Водолей

Вашим домом самооценки и богатства в ближайшее время будет управлять энергия Рыб. Именно она поможет наконец-то отпустить мысли о том, что о вас могут подумать другие. Вы избавитесь от многих страхов и сомнений. Астрологи советуют Водолеям обернуться назад, проанализировать свое прошлое и подумать, какие ошибки были допущены. Сейчас вы стоите на той точке, из которой можете двигаться по двум направлениям. Первый — к богатству и благополучию, а второй — тот же путь, по которому вы шли по сей день. Только вам решать, какой путь выбрать.

Рак

Молодая Луна в Рыбах принесет прекрасные изменения в ваш дом богатства и благополучия. Кроме того, астрологи утверждают, что для Раков закончились все проблемы в личной жизни. Благодаря тому, что вы наконец обретете внутреннюю гармонию в вашу жизнь будут постепенно приходить приятные вещи. Вы будете привлекать успех, деньги, путешествия и т.д. Не бойтесь этого – это не временное явление. Попытайтесь посмотреть на свою жизнь под другим углом и поверить в то, что вам может повезти и вы имеете право жить жизнь своей мечты.