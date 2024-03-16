Деньги снимают дважды: в ПриватБанке сделали важное заявление

Всем у кого есть карта ПриватБанка нужно это знать. В государственном ПриватБанке объяснили, как в случае двойного списания средств вернуть свои деньги и почему так происходит. Об этом сообщили на популярном тематическом портале Минфин.

Детали

Недавно один из недовольных клиентов ПриватБанка обратился в финансовое учреждение с проблемой, с которой он столкнулся при оплате товара банковской картой онлайн. Он отметил следующее, на сайте магазина была проведена оплата через систему liqpay. Однако незадолго выяснилось, что ПриватБанк дважды снял средства.

Однако сумма была обозначена в интернет-банкинге как «заблокированные средства», а вторую зачислили как успешную оплату. Средства снялись два раза несмотря на ошибку при первой попытке оплатить товар.

Клиент отметил следующее:

сначала он пытался решить эту проблему в чате онлайн банкинга;

банк даже вернул заблокированные средства, но вскоре они снова исчезли и оказались заблокированными;

в следующий раз он уже начал детальнее разбираться с ситуацией, даже предоставил чеки о блокировке и оплате, но это не дало результата.

Что говорят в ПриватБанке

Представители ПриватБанка оперативно отреагировали на жалобу клиента. Там отметили, что такие ситуации могут возникать когда при попытке оплатить картой сумма на карте оказывается заблокированной, но товар или услуга не получены.

Там отмечали, что в таких случаях блокировку отменяют в течение нескольких дней с момента совершения соответствующей операции по инициативе торговой точки.

Также владельцам карт ПриватБанка в случае подтверждения неуспешной операции можно обратиться в поддержку финансового учреждения и оставить заявку на разблокировку суммы. Для этого понадобится копия чека возврата товара или отмены операции.

В любом случае сумма от неуспешной транзакции будет возвращена на баланс карты в течение 11 дней.