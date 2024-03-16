«Откуп» от мобилизации легализуют: представители каких профессий избегут призыва

Верховная Рада Украины продолжает работать над новым законопроектом о мобилизации. В нем будут содержаться как обновленные положения, так и пункты первоочередной версии проекта В целом новый закон должен четко и прозрачно регулировать процесс призыва в ряды ВСУ, В рамках этого закона представителям некоторых профессий могут позволить «откупиться» от мобилизации. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал исполнительный директор сайта по поиску работы Work.ua Артур Михно.

Детали

По словам Артура Михно, представители менеджерских должностей и других специальностей, которые платят большие налоги в бюджет, смогут «откупиться» от призыва на службу.

Он утверждает, что определенное количество граждан Украины сейчас получает заработную плату, превышающую 35 тысяч гривен. В частности речь идет о следующих:

представители отрасли информационных технологий;

менеджерские должности;

руководители отделов компаний;

директора компаний;

некоторые рабочие специальности — тонировщик, автомаляр, арматурщик, укладчик плитки и другие.

Михно комментирует это так. По его словам, представители таких специальностей как «тонировщик», «автомаляр», «арматурщик», «укладчик плитки» и другие имеют среднюю заработную плату более 35 тысяч гривен. Это видно на основе статистики по актуальным вакансиям.

Кроме того, исполнительный директор Ворк. юа отметил, что высокий уровень зарплаты также у работников сферы продаж, региональных менеджеров и продавцов-консультантов.

Таким образом представители вышеупомянутых и многих других профессий, которые получают заработную плату выше отметки 35 тысяч гривен и соответственно платят высокие налоги государству, получат право вполне законно избежать призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

Также депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко ранее заявлял, что бронирование от службы смогут получить те работники, которые зарабатывают более 35 тысяч в месяц. платят НДФЛ не менее 6,3 тысячи гривен и единый социальный взнос не менее 7,7 тысячи гривен.