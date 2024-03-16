До 25 000 гривен: украинцы получат письмо о необходимости уплаты нового налога

Несмотря на то, что в Украине действует военное положение, граждане должны вовремя платить за потребленные коммунальные услуги, а также налог на недвижимость, налог за земельный участок, а также особый налог на роскошь.

Детали

На днях в Министерстве экономики обнародовали перечень моделей автомобилей, которые в 2024 году подпадают под налог на роскошь.

Всего в этот список включили 184 модели таких марок как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

При этом этот налог распространяется не на все без исключения случаи. Платить налог на роскошь придется не за каждый автомобиль, а только за тот, стоимость которого превышает 375 минимальных заработных плат, а возраст авто менее пяти лет.

Напомним, что с января 2024 года минимальная зарплата в Украине составляет 7 100 гривен. Это означает, что если стоимость вашего транспортного средства больше 2 662 500 гривен, то за него придется уплатить налог.

Что касается сроков уплаты, то физические лица должны уплатить налог на роскошь в течение 60 дней с момента получения уведомления. Что касается юридических лиц, то они платят налог на роскошь авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.

Что означает «налог на роскошь» и законно ли это

«Налог на роскошь» — это неофициальное название налога на имущество, размер которого устанавливают местные советы, если сумма налога не определена действующей редакцией. Налогового кодекса. Деньги от этого налога поступают в государственный бюджет Украины.

Всего есть два таких налога:

Транспортный налог, регламентирован ст. 267 Налогового кодекса Украины. Налог на недвижимое имущество, кроме земельного участка, регламентирует статья 266 Налогового кодекса Украины.

При этом технические характеристики транспортного средства не учитываются.