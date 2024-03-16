Золото оказалось способным убивать бактерии

Американские ученые выяснили, что частицы золота можно использовать для уничтожения патогенных бактерий. Об этом сообщается в журнале Journal Of Clinical Investigation.

Метод обнаружили сотрудники Стэнфордского и Пенсильванского университетов. Они выяснили, что с помощью наночастиц золота, покрытых углеводом декстраном, можно разрушить биопленки. Это группы бактерий, которые объединяются, покрываясь слизистой оболочкой. Биопленка может образоваться на зубах или поврежденной коже, после чего ее трудно удалить.

По данным ученых, новый метод позволяет бороться с бактериями без антибиотиков. Золото может преобразовать энергию источников света в тепло и уничтожить патогены. Драгоценный материал будут использовать во время фототермической терапии. Декстран для покрытия золота используется, чтобы привлечь бактерии — углевод применяется ими для строительства биопленок.

Испытания метода провели на зубах мышей. Фототермическая терапия оказалась эффективна почти в 100% случаев. С помощью фототермической терапии удалось убить почти все бактерии в течение около 30 секунд. Хлоргексидин, который использовали для второй группы подопытных, не смог существенно снизить жизнеспособность бактерий. Также наночастицы оказались эффективнее специального средства гентамицина против стафилококка. Сейчас ученые попытаются выяснить, сможет ли их открытие предотвратить кариес или ускорить заживление зубов.