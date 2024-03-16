PlayStation 5 Pro выйдет в начале зимы

Автор YouTube-канала Moore’s Law is Dead рассказал, что получил доступ к техническим документам новой консоли Sony PS5 Pro под кодовым названием Trinity. Он также раскрыл некоторые подробности об устройстве, но самое интересное, что вслед за ним журналист Том Хендерсон из Insider Gaming назвал дату начала продаж — новогодние праздники 2024 года.

Сообщается, что Sony PlayStation 5 Pro получит гораздо более мощный графический процессор, который будет в три раза быстрее, чем существующие модели PS5.

По данным инсайдеров, в технических документах упоминается мощность вычислений в 33,5 терафлопс. В теории это повысит производительность при рендеринге на 45% по сравнению с обычной PS5. Напомним, мощность текущей PS5 составляет 10,28 терафлопса.

Кроме того, в документах упоминается PlayStation Spectral Super Разрешение (PSSR). Судя по всему, технология масштабирования изображения будет использоваться машинное обучение PlayStation, аналогичное DLSS от Nvidia или FSR от AMD, чтобы повышать разрешение в играх до 8K.

Если эти инсайды окажутся верными, то анонс консоли PS5 Pro состоится уже этим летом.