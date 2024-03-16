В США самолет Boeing потерял часть обшивки во время полета

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800 американской компании United Airlines приземлился в городе Медфорд штата Орегон (США) без внешней панели. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на представителя авиакомпании.

В материале указывается, что накануне данный авиарейс вылетел из Сан-Франциско и благополучно сел в пункте назначения, однако при послеполетном осмотре инспекцией обнаружилось, что на воздушном судне отсутствует внешняя панель. После этого аэропорт на время остановил работу и проверил взлетно-посадочную полосу и аэродром на наличие утерянного элемента обшивки, но он так и не был найден.

Согласно информации авиаперевозчика, на борту самолета летели 139 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Режим ЧС в воздушной гавани не объявляли.

До этого один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники Boeing провалил 33 из 89 технических проверок Федерального управления гражданской авиации США.