Очень скоро мы увидим две новые части “Холодного сердца”

Стало известно, что компания Disney сейчас разрабатывает третью часть популярной франшизы “Холодное сердце”. Однако последнее заявление генерального директора Disney Боба Игера утверждает, что кинокомпания на самом деле работает над двумя анимационными фильмами одновременно.

В своем неожиданном откровении Игер упомянул, что не только “Холодное сердце 3” находится в процессе работы, но также существуют планы относительно “Холодного сердца 4”. Хотя Игер не предоставил много деталей о фильмах, талантливый сценарист и сорежиссер предыдущих фильмов Дженн Ли вместе со своей командой в Disney Animation усердно работает над обеими историями одновременно.

Оригинальный анимационный фильм “Холодное сердце” дебютировал в ноябре 2013 года, а его продолжение – в ноябре 2019 года. Первый фильм собрал в прокате потрясающие 1,334 миллиарда долларов, тогда как вторая часть превзошла эту цифру с впечатляющими 1,453 миллиарда долларов, установив рекорд для анимационных фильмов. Неудивительно, что Disney решил продолжить франшизу и выпустить больше фильмов, чтобы удовлетворить огромный спрос поклонников.