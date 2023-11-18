SpaceX Starship едва не взорвалась сразу после взлета

Ракета SpaceX Starship, запущенная с космодрома в Техасе, почти потерпела катастрофу вскоре после взлета, о чем компания SpaceX сообщила в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Компания сообщила, что связь с ракетой была внезапно потеряна примерно через 10 минут после ее запуска, что свидетельствовало о возможной неисправности.

Сама процедура запуска не обошлась без задержек. Сначала финальный отсчет был внезапно приостановлен на отметке -40 секунд, но быстро восстановлен. Ракета успешно достигла высоты 148 километров, но на этапе вхождения в атмосферу возникли осложнения. Примерно через три минуты полета ступени ракеты разделились, как и было запланировано. Но при драматическом повороте событий, через несколько секунд после успешного отделения, нижняя ступень ракеты взорвалась.

Starship – новаторская модель в технологии космических путешествий, представляющая новое поколение сверхтяжелых ракет многоразового использования. Уникальная по своей конструкции – обе ступени Starship способны совершать хвостовую посадку. Эта усовершенствованная ракета должна играть решающую роль в программе НАСА “Артемида”, которая имеет амбициозную цель доставить астронавтов на Луну во второй половине 2020-х годов. Однако этот инцидент бросает тень на будущие миссии Starship и его надежность в будущих космических исследованиях.