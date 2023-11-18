ИИ против человеческого мозга: смогут ли машины превзойти наш самый мощный орган

Неожиданно популярный чат-бот ChatGPT Plus от OpenAI столкнулся с таким высоким спросом, что компании пришлось временно приостановить регистрацию новых пользователей. Это подчеркивает постоянную конкуренцию между ИИ и человеческим интеллектом.

Человеческий мозг, известный своей запутанной сложностью, продолжает затмевать ИИ. Несмотря на то, что ИИ вдохновляется структурой мозга, он не может имитировать его сложную работу. ИИ преуспевает в выполнении точных алгоритмов, но человеческий мозг работает на уровне без жестких инструкций.

Люди умеют справляться со сложными ситуациями благодаря своей природной интуиции и гибкости. В отличие от этого, ИИ, несмотря на свои выдающиеся достижения, иногда борется с непредсказуемой средой, как, например, реальное вождение.

Однако важно помнить, что превосходство человеческого мозга над ИИ не может длиться вечно. Мы приближаемся ко времени, когда ИИ может потенциально превзойти человеческие возможности. Это беспокойство разделяет Илон Маск, который выразил опасения, что ИИ может стать неконтролируемым.