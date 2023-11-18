Пенсия отменяется: с 1 января получить выплаты от государства станет сложнее

Начиная с 1 января 2024 года процесс выхода на пенсию для многих украинцев станет более сложным в связи с внедрением пенсионной реформы в стране. Эта информация изложена в законе “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

Согласно новым правилам, лицам, которым исполнилось 60 лет, нужно будет иметь минимум 31 год стажа, чтобы претендовать на получение пенсии в течение полутора месяцев. Те, кто имеет стаж от 21 до 31 года, будут иметь право выйти на пенсию в возрасте 63 лет. Кроме того, лицам со стажем от 15 до 21 года нужно будет накопить от 15 до 21 года стажа, чтобы выйти на пенсию в 65 лет в следующем году. Эти пересмотренные требования к стажу будут действовать в течение следующих четырех лет.

Как следствие, многим украинцам может быть чрезвычайно сложно выполнить повышенные требования для выхода на пенсию, начиная со следующего года. Некоторым лицам, возможно, придется продолжать работать, даже если они достигли фактического пенсионного возраста.