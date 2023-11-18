Oukitel готовит смартфон с аккумулятором на 22 000 мАч

По информации GSMArena, компания Oukitel готовится представить свой новый защищенный смартфон WP19 Pro. Сообщается, что устройство будет иметь впечатляющие технические характеристики, включая массивный аккумулятор на 22 000 мАч и камеру ночного видения.

Ожидается, что Oukitel WP19 Pro будет работать на базе чипсета MediaTek Helio G99, будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты памяти microSD до 2 ТБ. Смартфон будет работать под управлением Android 13 из коробки.

Устройство будет оснащено 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран будет защищен закаленным стеклом Gorilla Glass. Кроме того, смартфон будет поддерживать быструю зарядку своего большого аккумулятора мощностью 33 Вт, что значительно превышает емкость аккумулятора iPhone 15 Pro Max.

Что касается возможностей камеры, Oukitel WP19 Pro будет иметь тройную камеру, состоящую из основной камеры на 64 Мп, датчика ночного видения на 20 Мп и макромодуля на 2 Мп. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера.

WP19 Pro будет оснащен различными защитными функциями, в том числе IP68 и IP69K, а также будет соответствовать военным стандартам MIL-STD-810H. Устройство будет иметь толщину 29 мм и вес 592,3 г. Официальная презентация Oukitel WP19 Pro ожидается 12 декабря.