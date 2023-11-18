Старенький AMD Ryzen 7 2700X сравнили с AMD Ryzen 7 5800X3D и AMD Ryzen 7 7800X3D

Автор YouTube-канала Gamers Nexus решил узнать, насколько изменились процессоры Ryzen 7 за 5 лет.

Чипы тестировались в популярных играх в паре с топовой видеокартой GeForce RTX 4090.

В Baldur’s Gate 3 процессор AMD Ryzen 7 2700X показал себя очень плохо, частота кадров в 1080p ниже эталонных 60 fps, всего 51 fps. С AMD Ryzen 7 5800X3D можно рассчитывать уже на 106 fps, а с AMD Ryzen 7 7800X3D – на 121 fps.

В Cyberpunk 2077 ситуация лучше. AMD Ryzen 7 2700X выдает 96 fps, но с Ryzen 7 5800X3D можно играть при 186 fps, а с Ryzen 7 7800X3D частота повышает выше 200 fps.

В свежей космической RPG Starfield у Ryzen 7 2700X средние 55 fps. С Ryzen 7 5800X3D фреймрейт поднимается выше 90 fps, а с Ryzen 7 7800X3D приближается к 115 fps.

В Final Fantasy XIV: Endwalker у AMD Ryzen 7 2700X средние 140 fps, а у AMD Ryzen 7 5800X3D и AMD Ryzen 7 7800X3D около 215 fps.

В Rainbow Six Siege владельцы Ryzen 7 2700X могут рассчитывать на 320 fps, владельцы AMD Ryzen 7 5800X3D – на 650 fps, AMD Ryzen 7 7800X3D – более чем на 715 fps.

Наконец, в гонке F1 2023 старый чип обеспечивает 191 fps, AMD Ryzen 7 5800X3D – 450 fps, AMD Ryzen 7 7800X3D – 510 fps.

Вывод – AMD Ryzen 7 2700X устарел. Геймерам с материнской платой AM4 следует заменить его на AMD Ryzen 7 5800X3D. А вот смысла тратиться на апгрейд до AMD Ryzen 7 7800X3D, который влечет за собой еще и покупку матери AM5, нет.