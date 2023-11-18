Владельцы PlayStation бесплатно получат доступ к Apple TV +

Две ведущие технологические компании объединились для проведения специальной акции, предлагая пользователям консоли PlayStation бесплатный доступ к двум популярным потоковым сервисам. Это уникальное предложение позволяет владельцам PlayStation 4 и 5 насладиться трехмесячным пробным периодом онлайн-платформы Apple для просмотра фильмов, продлится до 31 января 2024 года.

Кроме того, это сотрудничество расширяет эксклюзивное соглашение для владельцев PlayStation 5 с известным музыкальным стриминговым сервисом, которое будет действовать до 15 ноября 2024 года. Новые пользователи этого сервиса получат шесть месяцев бесплатного доступа, а текущие подписчики смогут пользоваться дополнительными пятью месяцами бесплатно.

Чтобы воспользоваться этими предложениями, пользователям нужно загрузить и запустить соответствующие приложения стримингового сервиса на своих консолях и войти в систему с помощью своей учетной записи. Те, у кого еще нет учетной записи, могут удобно создать ее во время процесса настройки.

Однако важно отметить, что определенные регионы исключены из этой акции.