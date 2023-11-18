Hardnews

Видеокарту GeForce GTX 1050 Ti сравнили с современной встроенной Radeon 780M

18.11.2023

Ютубер с канала RandomGaminginHD выяснил, способна ли современная встраиваемая графика конкурировать с полноценной видеокартой 2016 года выпуска.

Тестирование проводилось на мини-ПК Minisforum UM780XTX с процессором AMD Ryzen 7 7840HS.

Результаты:

  • Cyberpunk 2077 2.0 в 1080p, при низких настройках – 52 fps (Radeon 780M), 35 fps (GeForce GTX 1050 Ti).
  • Red Dead Redemption 2 в 1080p, при низких настройках, но текстурах Ultra – 51 fps (Radeon 780M), 40 fps (GeForce GTX 1050 Ti).
  • Starfield в 1080p, при низких настройках – 29 fps (Radeon 780M), 19 fps (GeForce GTX 1050 Ti).
  • The Witcher 3 Next-Gen в 1080p, при средних настройках – 41 fps (Radeon 780M), 48 fps (GeForce GTX 1050 Ti).
  • The Last of Us Part I в 1080p, при низких настройках – 32 fps (Radeon 780M), 29 fps (GeForce GTX 1050 Ti).
  • Forza Horizon 5 в 1080p, при низких настройках – 87 fps (Radeon 780M), 62 fps (GeForce GTX 1050 Ti).
  • GTA 5 в 1080p, при высоких настройках – 88 fps (Radeon 780M), 133 fps (GeForce GTX 1050 Ti).

Встроенная графика отстала только в двух играх из семи. Вывод – Radeon 780M способна без проблем заменить бюджетную дискретную видеокарту.

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18.11.2023
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