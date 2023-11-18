iPhone 16 получит новую систему охлаждения на основе графена

Apple планирует использовать в iPhone 16 графеновую систему отвода тепла, чтобы решить проблему перегрева. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера Kosutami.

В недавнем сообщении в X (Twitter) Kosutami рассказал, что Apple работает над графеновой теплоотводящей системой для линейки iPhone 16. В то же время модели iPhone 16 Pro и Pro Max дополнительно могут получить металлические корпуса аккумуляторов для снижения их нагрева.

“Этот шаг, по-видимому, стал ответом на широко распространенные проблемы с перегревом iPhone 15 Pro, которые Apple решила с помощью обновления программного обеспечения ранее в этом году”, – пишет MacRumors.

Графен обладает высокой теплопроводностью, превосходя по этому параметру медь, которая сейчас используется в радиаторах iPhone. Apple уже некоторое время интересуется графеном для управления температурным режимом, подав патенты, связанные с исследованием материала для рассеивания тепла в портативных устройствах.

Также несколько лет назад Apple перевела аккумулятор Apple Watch Series 7 с корпуса из черной фольги на металлический, поэтому эквивалентное изменение на iPhone представляется вполне вероятным.