Monobank будет платить деньги за найденные ошибки в приложении

Согласно информации телеграм-канала Олега Гороховского, украинский монобанк выступил с инициативой проверить безопасность своего приложения для смартфонов. Для этого банк объявил конкурс, в котором пригласил ИТ-специалистов и хакеров выявить уязвимости в приложении. Для этого банк даже выложил код приложения в открытый доступ и выделил призовой фонд в размере одного миллиона гривен для победителей.

Хакатон начнется 17 ноября и продлится до 1 декабря. Его главная цель – оценить уровень защиты приложения monobank от потенциальных взломов. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 30 ноября. Уязвимости в программном коде разделены на четыре отдельные категории, каждый победитель получит соответствующее вознаграждение. Общий призовой фонд составляет один миллион гривен.

Стоит отметить, что в конце 2020 года Министерство финансов проводило аналогичное тестирование приложения “Дія”, которое было сосредоточено на приложении “Дія”. Во время этого тестирования ни одному из хакеров не удалось нарушить безопасность приложения. Во время тестирования было выявлено лишь две незначительные технические проблемы, которые были оперативно решены.