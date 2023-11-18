Руководителя Samsung могут занимать должности на 5 лет

Прокуратура Южной Кореи требует пять лет заключения для Джея Ли, топ-менеджера компании Samsung. Ли обвиняют в бухгалтерском мошенничестве и манипулировании ценами на акции, связанном со слиянием стоимостью 8 миллиардов долларов, которое произошло в 2015 году.

Во время судебного процесса в Центральном окружном суде Сеула прокуроры утверждали, что 55-летний Ли вместе с другими бывшими руководителями нарушил Закон о рынках капитала с целью содействия слиянию дочерних компаний Samsung C&T и Cheil Industries. Целью слияния было усиление контроля над Samsung Electronics, флагманской компанией группы.

Ли и другие руководители отрицали любые правонарушения и утверждали, что слияние и бухгалтерские процессы были обычной управленческой деятельностью.

Более подробная информация показывает, что Ли ранее был осужден по обвинениям во взяточничестве, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кин Хе. В результате он отсидел 18 месяцев в тюрьме с 2017 по 2021 год. Однако впоследствии он был условно-досрочно освобожден в 2021 году, а позже он получил помилование в 2022 году.