Без паніки: що робити, якщо на комп’ютері виникають помилки

Помилки в роботі комп’ютера, як правило, відбуваються з програмних причин і рідше з апаратних. Нічого страшного в цьому немає – комп’ютер, як і людина, може помилятися. На жаль, всіх типів помилок перерахувати в одній публікації нереально, тому розкажемо загальними словами, що потрібно робити, якщо на ПК з’являються злощасні «ерори».





Програмні помилки

Помилки може видавати як операційна система так і самі програми. У випадку, якщо помилки з’являються при запуску або при дії в будь-якій програмі, краще перевстановити програму. Також потрібно переконатися, що на диску вистачає вільного місця. Для нормальної роботи операційної системи бажано залишати 10-15% вільного місця. Адже запущені програми також користуються накопичувачем під час роботи.

Якщо помилки з’являються не тільки в одному додатку, але і при використанні вікон операційної системи, то з більшою ймовірністю комп’ютер може бути заражений вірусами. У цій ситуації можна встановити антивірус та перевірити систему.

Не обов’язково купувати програму — є тестовий період, за який можна перевірити комп’ютер та вирішити проблему. Але після сильного зараження не завжди вдається коректно відновити Windows, особливо якщо у вас версія нижче 10 або 11-ої. У разі великої кількості помилок у Windows краще її перевстановити – чиста система працюватиме швидше і коректніше.

На помилки комп’ютера також можуть впливати різні конфлікти в програмному забезпеченні. Наприклад, якщо ви користуєтеся відразу двома антивірусами – захисне програмне забезпечення завжди буде конфліктувати один з одним. Також є ризик використання різних «клінерів» — програм очищення системи. Корпорація Microsoft не рекомендує без необхідності лізти в реєстр і користуватися подібним програмним забезпеченням. Адже цим програмам надаються практично повні дозволи на різні дії — наробити в системі вони можуть усе, що завгодно.

Не слід забувати, що існують програми, які працюють у фоні з моменту включення ПК. Рекомендується періодично перевіряти актуальність подібного софту – переглянути такі програми можна через диспетчер завдань у вкладці «Автозавантаження». Непотрібне можна відключити і запускати при необхідності, адже працюючий у фоні софт забирає дорогоцінні ресурси ПК навіть у тих випадках, коли ви ним не користуєтеся.

Додатково може бути проблема з драйверами. Наприклад, програма працює з якимось зовнішнім пристроєм, на який неправильно підібрано драйвер. Бажано завантажувати драйвера із офіційного сайту виробника пристроїв.

Апаратні проблеми

Трапляються рідко, але мітко. Найчастіше зустрічаються дві проблеми – пошкодження секторів на жорсткому диску та окислення контактів оперативної пам’яті. Стандартна перевірка диска на якийсь час усуне проблеми, але якщо ваш HDD або SSD зношений (дізнатися можна за допомогою спеціальних програм, які бажано підбирати за маркою вінчестера), то краще його замінити. Універсальна програма – Victoria, розробник нещодавно оновив її для роботи в 10-ці та 11-ці.

Оперативна пам’ять також тестується за допомогою різних утиліт, наприклад, вбудованої у Windows mdsched. Достатньо відкрити командний рядок і ввести mdsched , перезавантажити ПК і система перевірить пам’ять. Але перед тестами вийміть її з комп’ютера і пройдіться гумкою по контактах, це вирішить проблеми на 99%.

Може відігравати роль і пошкоджена периферія. Були випадки, коли USB кабель для веб-камери був надламаний і система видавала різні помилки.

На жаль, всіх помилок не перерахувати, але дамо наведення. Будь-яке повідомлення, яке походить від комп’ютера, можна «нагуглити», і швидко отримати відповідь. Не забувайте про це, можливо, ваша проблема вирішується за пару хвилин.