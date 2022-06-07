З’явився новий кадр «Володаря кілець» від Amazon із предками хобітів

Журнал Empire продовжує надавати нові матеріали по «Володарю кілець» від Amazon , опублікувавши кілька нових кадрів.





На одному з них представлені мохноноги, предки Хоббітів , які поки що не осіли в Ширі — це народ, який переміщається разом із погодою, подорожуючи на дерев’яних фургонах та ховаючи цінності від людей.

За словами актора Ленні Генрі , що виконує роль Седока Берроуса (в центрі), мохноноги представляють традиційний образ «маленької людини» з робіт Толкіна .

А сценаристи серіалу зазначили, що вже розпланували п’ять сезонів матеріалу, і знають, як виглядатиме заключний кадр. За їхніми словами, деякі події з першого сезону відгукнуться лише ближче до фіналу.

Крім того, раніше з’явився кадр зі Сніжним тролем , який повторює момент із першого трейлера серіалу — прем’єра проекту, який продовжує збирати негативні враження аудиторії, намічена на 2 вересня. Дія сюжету розгортається у другу епоху Середзем’я .