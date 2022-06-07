NASA виявила планету, яка постійно горить, а рік на ній триває 18 годин

Безкраї простори космосу ховають у собі безліч загадок, і земним вченим, незважаючи на всю недосконалість технологій, іноді вдається виявити щось цікаве. У 2016 році астрономи з NASA, представники Європейського космічного агентства та Університетського коледжу Лондона спільними зусиллями відкрили нову екзопланету.





Її засік телескоп Hubble на відстані 40 тисяч світлових років від Землі. Планету назвали 55 Cancri E, і умови на ній – готовий сюжет для фантастичного фільму. 55 Cancri E в 8 разів більше Землі і набагато ближче до місцевого Сонця. Планета так близько, що рік проходить на ній за 18 земних годин, а температура на поверхні досягає пекельних 2000 градусів за Цельсієм.

Щоб уявити, що відбувається на 55 Cancri E, можна уявити нашу Землю, яку раптово перемістило набагато ближче до Сонця. Через гравітацію одна півкуля планети виявилася б замкненою в безперервному світлі дня, що обпалює, обливаючись потоками лави, а інша — у вічній непроглядній ночі. Океани б випарувалися, скелі розтеклися, щось схоже ми могли спостерігати на планеті Крематорія з фільму «Хроніки Ріддіка».

У найближчому майбутньому NASA збирається зайнятися докладнішим вивченням 55 Cancri E. Вченим належить з’ясувати, чому найгарячіша точка планети — не та частина, яка прямо звернена до зірки. Вже є кілька теорій щодо цього. Згідно з першою, у планети динамічна атмосфера, що переміщає тепло, друга ж передбачає, що 55 Cancri E все ж таки обертається, і на ній є зміна дня і ночі. Пролити світло на те, що відбувається в далекому космосі, може новий телескоп «Джеймс Вебб», який ось-ось запрацює на повну міць.