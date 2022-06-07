Як правильно наклеїти захисну плівку на смартфон без бульбашок

Сучасні пристрої при всій своїй потужності мають один недолік – міцність. Дорогий апарат може зламатися після першого контакту з твердою поверхнею, а особливо крихкою частиною телефону є дисплей. Саме тому на ринку затребувані захисні плівки. Про те, як самостійно наклеїти її без бульбашок читайте цю статтю.





Як правильно клеїти захисну плівку

Перше, що потрібно зробити, перш ніж наносити плівку на екран, вибрати правильне приміщення. Мається на увазі місце, де в повітрі немає пилу, який міг би потрапити на дисплей. Спальня з ліжком під цей опис не підходить. Рекомендуємо ванну або кухню.

Після того, як ви вибрали приміщення, де наклеюватимете плівку на екран, треба підготувати інструменти. Знадобиться щось для очищення поверхні дисплея від пилу – спеціальна рідина, звичайний спирт або щось подібне, кредитна або пластикова карта, серветка з мікрофібри та канцелярський скотч. Використовуючи рідину, знежиріть екран, а потім протріть ганчірочкою з мікрофібри, щоб видалити дрібні частинки пилу. Після цього не надумайте чіпати дисплей руками, а то доведеться повторювати все спочатку. Залишається фінальний акорд – наклеїти плівку. Аксесуар потрібно покласти на екран, ретельно підігнавши краї та акуратно відокремити захисний шар від липкої сторони. Останню в жодному разі не можна чіпати руками. Починаючи з краю, приклеюємо плівку до дисплея, асистуючи собі заздалегідь підготовленою карткою. Якщо після того, як ви приклеїте плівку, під нею виявляться міхури – їх можна спробувати відігнати від центру до краю за допомогою тієї ж кредитки.

Все. Тепер дисплей телефону захищений за допомогою спеціальної плівки.