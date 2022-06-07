Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Сегодня, 7 июня, Луна находится в Деве. Это хороший день для покупок или принятия важных решений.





♈ Овен

Иногда мы становимся жертвами собственных суровых суждений. Задумайтесь, что движет волной самокритики и действительно ли ваше внутреннее зеркало показывает ваше истинное лицо. Освободитесь от оков ненависти к себе и дайте разрешение себе показать свою настоящую сущность.

Космический совет: освободитесь от оценочных суждений.

♉ Телец

Что, если худшее, что случилось с вами, — это лучшее, что случилось с вами? Доверяйте себе, откройтесь провидению, которое не ставит вам палки в колеса, а подталкивает в нужном направлении. В конце этого темного прохода вас ждет осознание вашей истинной цели. Не бойтесь следовать побуждениям своего сердца и стремитесь к тому, что кажется вам настоящим.

Космический совет: не бойтесь следовать зову сердца.

♊ Близнецы

Наша физическая реальность — место организованного хаоса. Иногда все становится на свои места без каких-либо усилий с нашей стороны. Вселенная не нацелилась против вас. Сядьте поудобнее, расслабьтесь и выпейте чего-нибудь алкогольного и пряного. Позвольте себе хоть на день плыть по течению, ведь это тоже принесет желаемый результат.

Космический совет: иногда стоит расслабиться.

♋ Рак

В мире, подпитываемом эгоистичными мотивами и потребностью в мгновенном удовлетворении, пора поставить долгосрочную цель. Отвлекитесь хоть на минуту от ежедневной рутины и вспомните: какова ваша мечта, чего вы хотели достичь в этой жизни? Возможно, вы погрязли в ежедневных мелочах, и пора что-то кардинально менять.

Космический совет: поставьте перед собой долгосрочные цели.

♌ Лев

Вам когда-нибудь приходило в голову, что мир не рассыпается, а просто перестраивается для вас? И в хаосе есть порядок. Вместо того, чтобы винить весь мир в своих неудачах, посмотрите на происходящее со стороны и позвольте, отстранившись от суеты, своему разуму очиститься.

Космический совет: пройдите процесс очищения.

♍ Дева

Что разжигает ваш внутренний огонь? Что заставляет вас встать с постели? Задумайтесь. Сегодня идеальный момент, чтобы поймать волну и совершить квантовый скачок в направлении своей мечты. Что-то подсказывает, что все получится лучше, чем вы себе представляете. Более того, возможно и романтическая жизнь тоже засияет новыми красками.

Космический совет: ловите момент.

♎ Весы

Пришло время восстать из пепла, отбросив табу и ограничения. Освободитесь от оков норм и запретов, вспомните лучшую версию себя. Вероятно, настало время взлететь и обновиться по пути к высокой цели.

Космический совет: пришло время найти совершенную версию себя.

♏ Скорпион

Скорпион под влиянием молодой энергии звезд готов пойти на любые шаги, чтобы угнаться за своим любопытным внутренним ребенком. Эта сила позволит найти новые пути или новые решения для старых проблем. Возможности, которые откроются сегодня, безграничны.

Космический совет: раскройте свой творческий потенциал.

♐ Стрелец

Вы можете чувствовать, что вас толкают и тянут в разных направлениях. Ключ к вашему выживанию: тщательно взвешивайте варианты и выбирайте один из них ясным умом. Помните: вы не сможете разорваться и сделать все сразу. Ясность также важна, когда дело доходит до отношений. Вместо того, чтобы ждать, пока партнер прочитает ваши мысли, просто расскажите о том, что у вас на сердце. Говорить о чувствах не является преступлением.

Космический совет: тщательно взвешивайте любой поступок.

♑ Козерог

Глубокая отдача — это готовность каждый день приходить на помощь близким людям. В жизни нет гарантийного талона, но если вас не будет рядом с любимым человеком в сложный момент, то все развалится. Доверяйте тому, что вам предлагают, а также не бойтесь потерять что-то несущественное.

Космический совет: будьте готовы полностью отдаться делу.

♒ Водолей

Вы находите силы в своем воображении. Вы хотите, чтобы жизнь была бесконечным приключением. Но ожидать, что каждый день вы будете получать что-то новое и захватывающее, немного нереально. Ваша сила в том, что вы любите жизнь и в хорошие, и в плохие дни. Это ваш секрет успеха, который поможет вам в трудные времена и позволит немного насладиться финансовой стабильностью.

Космический совет: наступил период финансовой стабильности.

♊ Рыбы

Мы всегда надеемся и молимся об осуществлении наших желаний. Но что происходит, когда эти желания начинают принимать физическую форму? Стоит ли бояться того, что мечта сбылась? Нет. Наступило время протянуть руку и получить то, чего вы всегда так страстно желали. И найти новую цель.

Космический совет: вы достойны получить то, о чем просите.