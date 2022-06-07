Без слез не обойдется: для этих знаков зодиака июнь станет худшим месяцем года

Лето обычно считают наиболее счастливым и положительным временем года. Но для трех знаков зодиакального круга теплый сезон начнется не с лучшей ноты. В июне их ждет целый ряд проблем и разочарований. Первый месяц лета для Рыб, Тельцов и Скорпионов станет, несомненно, худшим месяцем года.





Рыбы

Представителям этого знака следует приготовиться к испытаниям. В июне судьба не будет их жалеть. Неприятные сюрпризы будут ждать за каждым поворотом. Все пойдет кувырком как на работе, так и в личной жизни. Рыб не раз доведут до слез беспричинными ссорами и подозрениями. Однако следует все же держать себя в руках и не поддаваться эмоциям. Когда эта темная полоса в жизни пройдет, уроженцам знака будет стыдно за свое поведение.

Телец

Тельцы весь месяц будут чувствовать себя ненужными и забытыми. Из-за этого они могут даже впасть в депрессию. Представителям знака будет казаться, что они стали крайне бессильными и от них совсем ничего не зависит. Тельцы могут злиться и провоцировать ссоры со своими самыми дорогими людьми. Но, несмотря ни на что, стоит помнить, что нет никого ближе семьи. Так что не нужно вымещать весь свой гнев на любящих и искренних людях, которые всегда готовы поддержать.

Скорпион

Скорпионы в июне будут словно ходить по лезвию ножа. Есть большой риск увольнения с работы или существенного уменьшения зарплаты. Да и не удивительно, ведь у представителей знака все будет вальться с рук и не получится довести до ума ни один проект. Астрологи советуют уроженцам знака взять отпуск и отдохнуть от повседневных дел. Так они смогут хоть немного облегчить для себя тяжесть наихудшего месяца года.