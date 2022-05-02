В Украине еще больше подскочат цены на бензин и дизель, но дефицита не будет

В Кабинете Министров Украины решили поднять предельную наценку на розничные цены бензина и дизтоплива почти в полтора раза. По мнению чиновников, такой шаг поможет справиться с проблемой дефицита горючего. На сколько теперь увеличится цена 1 литра бензинов и ДТ?





Как отметил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук, к актуальной максимальной наценке АЗС смогут прибавить еще 40%. Рекомендованную цену дизельного топлива позволят завышать на 7 грн, вместо установленных ранее 5 грн. А предельные наценки на бензин А-95 и А-92, ранее составлявшие 4,55 грн, вырастут до 6,50 грн.

Таким образом, и за дизель и за бензин украинцам придется платить примерно на две гривны больше. Отталкиваясь от средних цен на топливо, можно подсчитать, что ДТ будет стоить 41-42 грн/л, а за бензины – 36-37 грн/л.

Однако стоит отметить, что далеко не все розничные торговцы придерживаются государственных рекомендаций. Уже сейчас на многих АЗС можно увидеть значительно завышенные цены: 39-40 грн/л на бензины, и свыше 45 грн/л – на дизельное топливо.

Кстати, налоговые льготы на горючее в правительстве все же собираются продлить. Так что очевидно НДС на бензины и ДТ останется на уровне 7%, да и акциз импортерам платить не придется. Казалось бы, это хорошая новость, ведь при таких условиях резкого повышения цен можно не бояться. Однако сейчас главная задача государства – справиться с дефицитом, который даже несмотря на пониженную налоговую нагрузку может «накрутить» цены на бензин и дизтопливо.

Напомним, что нехватка горючего на украинских АЗС связана с ракетными ударами оккупантов по нефтебазам. В частности, проблему с бензином и дизелем обострила атака на крупнейший в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. В настоящее время топливо в страну попадает только за счет импорта из Европы, который, к сожалению, еще не наладили в надлежащих объемах.