Владельцы OLX решили помочь экономике и армии России

Несмотря на многочисленные санкции Запада, многие компании все еще не свернули свою деятельность в РФ. Испорченная репутация не стала для них достаточной причиной выйти из рынка оккупанта и прекратить своими налогами финансировать российскую армию.





Одной из таких компаний оказалась Prosus, владеющая украинским сайтом для размещения объявлений OLX. Кроме популярного отечественного сайта, Prosus владеет аналогичным ресурсом в России под названием Avito. Так вот, европейская медиакомпания не только отказалась прекратить работу своего сайта в РФ, но и напрямую способствовала пополнению армии оккупанта новыми кадрами.

Дело в том, что на Avito не раз появлялись объявления о наборе контрактников в вооруженные силы России. Таким образом, компания Prosus напрямую помогала российским террористам нанимать новых убийц для украинских граждан. Кроме того, весь последний месяц, когда наша родина страдала под вражеским огнем, Prosus платила в России щедрые налоги и фактически кормила солдат оккупанта.

Как рассказали сотрудники портала объявлений OLX, они неоднократно обращались к материнской компании с просьбой прекратить деятельность их филиала в России. Но в Prosus не реагировали ни на какие аргументы сотрудников украинского офиса.

«Конечно же мы осуждаем войну. Многие наши работники еще с первых дней военной агрессии России вступили в ряды вооруженных сил Украины и терробороны. Мы уже много раз обращались к руководству Prosus и настаивали на сворачивании деятельности в РФ. Надеемся, что сможем повлиять на их позицию», – сообщили в OLX Украина.

Стоит отметить, что украинский коллектив OLX уже достиг определенных результатов в своих переговорах с владельцами. Компания Prosus пообещала в дальнейшем более тщательно модерировать объявления на Avito и удалять те из них, которые хоть как-то связаны с военной тематикой. Однако OLX Украина будет и дальше добиваться полного выхода Prosus из России и прекращения работы сайта Avito.

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