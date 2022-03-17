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Украинцам назвали ограничения по снятию наличных и обмену валюты

Какие финансовые правила действуют для украинцев в военное время?

17.03.2022
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С первого дня военных действий в Украине Национальный банк ввел ряд изменений в финансовом секторе. В частности, регулятор ограничил оборот иностранной валюты и установил лимиты на снятие наличных со счетов граждан. Детальнее о новых правилах рассказали в пресс-службе НБУ.


Снятие наличных

Снимать деньги Нацбанк разрешил в сумме не более 100 тыс грн в сутки. Правда получить такое количество наличных денег за одну операцию можно только в кассе банка. Что же касается банкоматов, то большинство финучреждений имеют определенные лимиты на сумму наличных, которую можно снять за одну операцию. Например, в государственном ПриватБанке такой лимит составляет 20 грн для «родных» карт, и 10 тыс грн для карт других банков. Правда, уже через три часа операцию снятия наличных можно повторить.

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Получить средства с валютного счета в долларах или евро можно только в ограниченном количестве. Сумма валюты не должна быть больше 30 тыс грн в эквиваленте.

Исключением из правил являются граждане, проживающие в наиболее опасных регионах страны, а именно в областях, которым грозит оккупация. Им разрешается снимать со своих счетов любые суммы как в национальной, так и в иностранной валютах.

Обмен валют

Что касается приобретения иностранной валюты, то его Нацбанк во время действия военного положения запретил полностью. Валюту украинцы могут только лишь продавать, причем в неограниченном количестве. Проводить эту операцию гражданам разрешается любым удобным способом: в отделении банка, обменнике, почтовом отделении или онлайн с помощью мобильного банкинга.

Запрет на приобретение валюты не распространяется на регионы находящиеся под прямой угрозой оккупации. В «горячих» областях, как например Харьков, Херсон, Николаев, Чернигов, Сумы покупать доллары и евро разрешено в любом количестве.

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17.03.2022
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