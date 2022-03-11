Украинские банки решили заработать на беженцах: ввели огромные комиссии

После введения в стране военного положения украинские банки уже не единожды проявили лояльность к своим клиентам. Большинство финучреждений упразднили комиссию за снятие средств в банкоматах, а некоторые даже объявили должникам кредитные каникулы. В то же время беженцам, которые убегая от бомбежек уехали за границу, повезло меньше. За пользование собственными сбережениями в странах ЕС им приходится изрядно доплачивать.





Не секрет, что для украинцев любимой валютой всегда был доллар. Большинство наших соотечественников держат свою «заначку» на банковском счете именно в валюте США. Однако страны, в которые сейчас массово мигрируют украинцы, преимущественно являются членами ЕС и пользуются евро. Поэтому нашим гражданам фактически приходится рассчитываться в евро долларовыми картами, что предполагает постоянную конвертацию валюты.

Но это было бы еще полбеды. Как оказалось Украина, в отличие от стран ЕС, входит в зону обращения доллара. А это значит, что прямая конвертация валюты США в евро по правилам Нацбанка просто не возможна. Доллары со счета украинца наши банки сначала переводят в виртуальные гривны, а потом уже в евро. То есть при оплате любого товара или услуги в странах Европы деньги украинцев, по сути, проходят двойную конвертацию.

На сегодняшний день при фиксированном курсе доллара 29,25 грн/долл и курсе евро на уровне 33,17 грн/евро украинцы теряют на двойной конвертации около 2% своих денег. То есть, если на счету было 5 тыс долл, при переводе в европейскую валюту можно потерять до 100 евро. Великовата комиссия, не правда ли?

Однако в украинских банках такая непатриотическая система обслуживания считается вполне нормальной. А в государственном Укрэксимбанке даже пристыдили клиентов, жалующихся на несправедливую конвертацию. В финучреждении отметили, что вырученные от двойного обмена деньги уходят на армию, поэтому гражданам не стоит жалеть об утерянном. Однако держателей долларовых счетов такое объяснение не успокаивает. Ведь проверить, куда идет комиссия с обмена валюты – на ВСУ, или на премии для руководства банка – к сожалению невозможно.

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