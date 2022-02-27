Деньги в ПриватБанк возвращать не нужно: названы сроки

ПриватБанк увеличил для украинцев срок возврата средств с кредитных карточек. Так называемые кредитные каникулы внедрят уже с 1 марта текущего года. Таким образом, государственный банк решил поддержать народ Украины, что именно сейчас, в военное время, отчаянно нуждается в средствах.





О нововведениях сообщили представители пресс-службы государственного ПриватБанка. Итак, для ссуд по кредиткам начнут действовать следующие льготные правила:

кредит под 0,00001% можно получить без внесения минимального платежа в период до 1 июля текущего года;

условия будут актуальны для все премиальных карточек Привата, карты Универсальная, а также Универсальная Gold;

кредитная амнистия будет действовать также для держателей карт, по которым кредит уже просрочен, в течение 90 суток.

«Во время кредитных каникул держатели карт, конечно, могут постепенно вносить средства, но только по своему желанию. Льготные условия будут применены для всех клиентов, имеющих долги по кредитке, автоматически», – сообщили в Привате.

Стоит отметить, что повысить кредитный лимит на своих картах украинцы не смогут. К использованию будет доступна только сумма, предусмотренная актуальным кредитным лимитом клиентов. Также недоступным для украинцев во время военного состояния будет пользование кредитными предложениями «Мгновенная рассрочка», «Кредит наличными» и «Оплата частями».

Напомним, что 25 февраля государственный банк запретил украинцам пользоваться карточными кредитами. Но уже 26 февраля ограничения на ссуды были сняты и граждане снова получили возможность использовать деньги с кредитных карт.

Еще одним смягчением, введенным ПриватБанком в связи с военными действиями в Украине, стало автоматическое продление срока актуальности карт. Для клиентов, у которых завершается срок действия карты, он в автоматическом порядке будет продлен еще на 180 дней. Так что граждане могут не волноваться за свои деньги и свободно пользоваться формально просроченными картами еще почти полгода.

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