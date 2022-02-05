Стало известно, сколько украинцам нужно денег, чтобы они были счастливы

Украинцы считают, что для спокойной и комфортной жизни зарплата должна быть не менее 25 тысяч гривен. Такие результаты дало социологическое исследование, проведенное компанией Gradus Research, в котором приняли участие граждане разных профессий и возрастов.





Самая большая сумма денег на повседневные жизненные нужды необходима украинцам в возрасте от 35 до 54 лет. Желаемая зарплата для них – это 30 тыс. грн, то есть более 1 тыс. долларов.

У самых юных и самых старших участников исследования запросы оказались не так высоки. Украинцы от 18 до 24 лет полагают, что для нормальной жизни им хватит и 20 тыс. грн. Такого же мнения придерживается и большая часть населения в возрасте от 55 до 60 лет.

Довольно большие суммы желаемого дохода называют жители Киева. Стоимость жизни в столице они оценили в 35 тыс. грн. В то время как средняя зарплата украинца поданным 2021 года составляла чуть более 14 тыс. грн.

Основываясь на таких данных, эксперты Gradus Research определили, что желаемую зарплату сейчас получают только работники автотранспортной отрасли, сферы телекоммуникаций и информации, а также страхования и финансов. Причем первенство в этом рейтинге принадлежит именно страховикам и финансистам. Их доход сейчас самый высокий в Украине и составляет в среднем 31,3 тыс. грн, то есть вдвое больше средней з/п по стране.

Главной причиной недовольства украинцев своими зарплатами является постоянное удорожание продуктов питания и бытовых товаров. Называя желаемую з/п большинство граждан (более 90%) также отметили, что ожидают существенного роста цен в текущем году. Причем наиболее негативно настроены пожилые украинцы.

Инфляции они боятся как огня, а потому считают, что средней зарплаты в 14 тыс. грн скоро станет недостаточно даже для тех граждан, которые живут скромно и не позволяют себе лишнего.

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