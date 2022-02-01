Под тысячу гривен: известна стоимость проезда по первой в Украине платной дороге

Проезд по новому автобану, соединяющему Краковец и Ровно, влетит украинцам в копеечку. За каждый километр первой в стране платной дороги водители будут платить около 2,6 грн., или 8 евроцентов. А поскольку протяженность пути составит 280 км, полный проезд обойдется в 728 грн.





О деталях проекта рассказал замглавы «Укравтодора» Андрей Ивко. Чиновник сообщил, что техническую и экономическую документацию по проекту подготовила компания «Автомагистраль-Юг». Однако строительство новой дороги начнется только после того, как будет принят закон о концессии.

Как только Верховная Рада согласуєт соответствующие законодательные изменения, «Укравтодор» объявит конкурс и выберет концессионера, который и воплотит проект в жизнь. Так что строительство первой в стране платной трассы может начаться уже в текущем 2022 году.

Напомним, что концессионные дороги – это совершенно новые шоссе. Они построены фактически «с ноля» и обычно гораздо качественнее, чем другие дороги. Еще одной особенностью платных трасс является то, что они позволяют намного быстрее попасть из одной точки в другую за счет меньшего расстояния между ними, а также более высокой разрешенной скорости.

Но несмотря на строительство нового шоссе с платным проездом, украинцы всегда будут иметь возможность воспользоваться бесплатной альтернативой. Наличие дороги со схожим маршрутом, за пользование которой не придется платить, является обязательным условием для получения разрешения на строительство концессионной трассы.

Следует отметить, что в правительстве пока не планируется большое количество платных дорог. Как пояснил замглавы Минфина Александр Кава, в нашей стране достаточно низкий показатель густоты населения. Поэтому среднесуточный трафик, даже на популярных направлениях, как например Киев-Одесса, составляет лишь около 5 тыс. автомобилей. А для того, чтобы платное шоссе было рентабельным и выгодным для инвесторов, трафик на нем должен быть более 18 тыс. транспортных средств в сутки.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿