Повезло: в магазине украинец получил редкие 50 копеек, и теперь хочет за них под 10 тысяч

В Украине выставили на продажу монету номиналом 50 копеек, отчеканенную из серебра. За уникальный экземпляр просят 8 888 грн.





Объявление размещено на сайте популярного в Украине онлайн-аукциона Violity. В нем владелец отмечает, что монету отчеканили в 1996 году в качестве пробного экземпляра. Ее вес составляет 6,03 грамма. К тому же копейка ни разу не реставрировалась, и при этом на удивление хорошо сохранилась.

Правда, на приложенном к объявлению фото можно заметить небольшое повреждение у ребра монеты. Продавец предполагает, что это следы проверки копейки на металл, из которого она состоит.

Похоже, предыдущий владелец так и не распознал в монете ее подлинной ценности, ведь обычно 50 копеек чеканят совсем не из серебра. Денежные знаки этого номинала в Украине производятся преимущественно из низкоуглеводной стали и покрываются латунью. Вес такой монеты также намного меньше веса вышеупомянутого серебряного «пробника» – всего 4,2 грамма.

Какие монеты можно дорого продать?

Разбогатеть на редких монетах сейчас может кто угодно. Нередко украинцы находят ценные копейки даже у себя дома, в карманах или старых кошельках. Известны случаи, когда раритетные деньги давали на сдачу в маршрутке или супермаркете.

Но как же понять, что кусок металла в ваших руках действительно стоит сумасшедших денег? Для этого не обязательно быть специалистом в области нумизматики. Высокую цену обычно правят за копейки с заметным браком, например разными годами изготовления на аверсе и ребре, или одинаковыми лицевой и обратной сторонами. Если повезет, за такой экземпляр можно выручить даже более 1 тыс. дол.

Большие деньги можно получить и за монеты из лимитированных и пробных тиражей. Однако здесь уже нужно владеть определенными знаниями о монетах и уметь отличить массовую копейку от уникальной.

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