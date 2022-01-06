В банках безумные очереди: что будет с курсом валют в ближайшее время?

Еще в конце декабря эксперты делились собственными прогнозами по поводу курса валют в новом году. Большинство единогласно заявило, что гривна будет падать. Причем сценарий может быть кардинально разным.





Некоторые считают, что доллар не будет стоить дороже 28 гривен. Другие же говорят, что такой курс установится при лучшем развитии событий, а вообще украинцам следует готовиться к самому худшему. Мол, есть все предпосылки для того, чтобы доллар взлетел к невиданным 40-80 гривнам за единицу. Такая крутая девальвация возможна при одном развитии событий.

Все зависит от поведения России

Сейчас все ждут, как будет вести себя Россия. Ведь в случае полномасштабного наступления, Украину не будет ждать ничего хорошего. Инвесторы и так пока выжидают и пассивнее обычного, а если будет угроза полномасштабной войны, то и вовсе откажутся от сотрудничества со многими украинскими партнерами.

Если же ситуация не изменится и будет как минимум такой, как сейчас, то гривня будет держаться на стабильном уровне: 27,20-27,50 грн. Также сейчас в банках наблюдаются очереди, люди покупают иностранную валюту. Некоторые считают, что это надежнее гривны. Кое-кто с целью заработать. Если действительно доллар подорожает в несколько раз, то в этом есть смысл. Эксперты призывают людей не впадать в панику, а просто внимательно наблюдать за ситуацией на валютном рынке.

При нормальной обстановке доллар должен подешеветь

Ну и если бы сейчас была более спокойная обстановка, и Россия не угрожала наступлением, то доллар должен подешеветь. Ведь после Нового года люди обычно наоборот очень пассивно покупают валюту, ведь большинство потратило много сбережений на подготовку к праздникам.

Если есть определенные финансовые накопления, то их действительно лучше хранить в иностранной валюте. Но планировать заработать на колебаниях курса наверняка не стоит. Неизвестно, как ситуация обернется через несколько дней или недель.