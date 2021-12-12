Новини

Клиент Monobank остался с долгом 1300 евро и отрицательным балансом

12.12.2021
1 хвилина на прочитання
Приватбанк або Monobank

Как без ведома владельца карты могут снять большую сумму, не запросив при этом подтверждения — таким вопросом озадачился клиент банка, который оставлял деньги в качестве депозита, когда находился в Испании.


Про этот случай стало известно из отзыва, который был оставлен на сайте “Минфин”, где по словам клиента в октябре этого года он арендовал авто в Испании. Чтобы воспользоваться услугами нужно было оставить залог, который после возврата машины, обратно зачисляется владельцу карты без проблем.

Новини по темі

После некоторого времени проверив баланс, выявилась недостача 1300 евро. Было принято решение срочно связаться со службой поддержки банка, но к большому удивлению там развели руками и посоветовали погасить долг как можно скорее.

В отзыве идет речь о том, что — “Пока велось расследование, оказалось, деньги были списаны за повреждение авто. При этом произошло это только через два месяца после случившегося. Как отдать долг, поддержка тоже не знает. Мне потребовалось создать запрос чарджбека (процесс оспаривания операции по карте) по поводу списания денег без моего ведома, потому что не было получено писем и уведомлений по поводу инцидента в Испании”.

Monobank vs ПриватБанк

Самое интересное в этой истории то, что банк снял деньги с нулевого баланса. При этом не было инициировано ни единого запроса и предупреждения, также Monobank не заблокировал “сомнительную” операцию по причине возможных махинаций.

Что говорит по этому поводу Monobank?

Финансовое учреждение оставляет за собой право не блокировать транзакции, если они были созданы торговой точкой, которая подает запрос на погашение долга по использованной услуге.

По словам руководителей Monobank, такое списание имеет место быть даже если карточка заблокирована или установлены ограничения на переводы и прочие операции.

В итоге представители банка обозначили, что если клиент не согласен с проведенными операциями, он имеет право открыть спор по поводу несанкционированного списания средств. 

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
Tags
12.12.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Кому підвищать пенсії з грудня 2021 року, а кому доведеться чекати до наступного підвищення

12.12.2021

Нове в оподаткуванні земельних ділянок: що чекає українців в 2022 році

12.12.2021

Новое в налогообложении земельных участков: что ждет украинцев

12.12.2021

Украинцам готовы платить от 100 тыс. грн. в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии

12.12.2021
Back to top button