Клиент Monobank остался с долгом 1300 евро и отрицательным балансом

Как без ведома владельца карты могут снять большую сумму, не запросив при этом подтверждения — таким вопросом озадачился клиент банка, который оставлял деньги в качестве депозита, когда находился в Испании.





Про этот случай стало известно из отзыва, который был оставлен на сайте “Минфин”, где по словам клиента в октябре этого года он арендовал авто в Испании. Чтобы воспользоваться услугами нужно было оставить залог, который после возврата машины, обратно зачисляется владельцу карты без проблем.

После некоторого времени проверив баланс, выявилась недостача 1300 евро. Было принято решение срочно связаться со службой поддержки банка, но к большому удивлению там развели руками и посоветовали погасить долг как можно скорее.

В отзыве идет речь о том, что — “Пока велось расследование, оказалось, деньги были списаны за повреждение авто. При этом произошло это только через два месяца после случившегося. Как отдать долг, поддержка тоже не знает. Мне потребовалось создать запрос чарджбека (процесс оспаривания операции по карте) по поводу списания денег без моего ведома, потому что не было получено писем и уведомлений по поводу инцидента в Испании”.

Самое интересное в этой истории то, что банк снял деньги с нулевого баланса. При этом не было инициировано ни единого запроса и предупреждения, также Monobank не заблокировал “сомнительную” операцию по причине возможных махинаций.

Что говорит по этому поводу Monobank?

Финансовое учреждение оставляет за собой право не блокировать транзакции, если они были созданы торговой точкой, которая подает запрос на погашение долга по использованной услуге.

По словам руководителей Monobank, такое списание имеет место быть даже если карточка заблокирована или установлены ограничения на переводы и прочие операции.

В итоге представители банка обозначили, что если клиент не согласен с проведенными операциями, он имеет право открыть спор по поводу несанкционированного списания средств.