Топовые места в Европе: где можно отдохнуть на выходных всего за 100 долларов

Лоукосты сделали отдых доступным для большого количества людей. Кто бы мог подумать, что за 100 долларов реально провести уикенд в Европе. Можно посетить Литву, Латвию и даже Италию. Конечно, вы не будете ночевать в пятизвездочном отеле, но на дорогу туда-обратно, ночь в хостеле и обеды вполне хватит.





Где можно отдохнуть за 100 долларов в Европе

Вильнюс (Литва) — великолепный прибалтийский город с красивой архитектурой и интересной историей. Приехать сюда можно только ради дворцов эпохи Возрождения. Прогуляться по улочкам, увидеть Ворота Зари, церковь святых Петра, лицезреть местные красоты всего за 100 долларов более чем реально. Цены тут более чем скромные, вот посудите сами:

Дорога из Киева в Вильнюс и обратно обойдется в 20 дол.

Пару ночей в хостеле стоят 20 дол.

Питание примерно 30-35 баксов.

Еще и 30-35 долларов останется на экскурсии и сувениры.

Также можно отправится с таким же бюджетом в Ригу (Латвия). Маршрут по городу банален, но от этого не потерял свою особую магию. По приезду сюда обязательно нужно побывать на Ратушной площади, прогуляться по улице Яуниела и сходить в Домский собор. Это программа «минимум», которую должны соблюдать все приезжие туристы.

100 долларов вы потратите примерно так:

Дорога из Киева в Ригу и обратно 19 долларов.

Хостел 2 ночи 16-20 долларов.

Питание в пределах 40 дол.

Остальные деньги можно потратить на экскурсии.

Венеция (Италия) удивительна не только тем, что построена на воде. Еще тут можно провести скромно, но интересно уикенд. Тут очень много недорогих кафешек, главное знать, где искать. В курортном центре со 100 баксами делать нечего, но как только отойдете немного в сторону, сможете сполна вкусит европейский ритм жизни. Еда в буквальном смысле слова стоит копейки. Еще останется на бокал итальянского красного.

На что хватит 100 дол. в Италии:

Трансфер из Киева в Венецию и обратно 27 дол.

Хостел 32 дол.

Питание 30 дол.

Памятный сувенир – 12 дол.

Но помните в условия пандемии нужно иметь при себе «ковидный» сертификат или ПЛР тест.