IT Academy by Wezoom — реальный шанс пройти обучение и получить профессию в IT

Многочисленные социологические исследования показывают — будущее за IT-технологиями. Поэтому и профессии, связанные с программированием и дизайном остаются самыми высокооплачиваемыми. Тестировщики, front & back end разработчики, копирайтеры, smm-щики, и много других специальностей сегодня дают возможность зарабатывать приличную зарплату.





Ребята из IT Academy by Wezoom уверенны, учиться никогда не поздно. В любом возрасте можно пройти курс на https://wezom.academy/courses/ и освоить новую специальность. Академия работает в таких направлениях:

курсы по веб дизайну;

HTML5+SCC3+J7;

PHP;

Phyton;

SEO;

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При этом IT академия гарантирует каждому студенту трудоустройство и удобный формат работы удаленный или в офисе. После окончания курса IT Academy by Wezoom выдает сертификаты и обеспечивает постоянную поддержку с преподавателями и студентами.

также, вы можете отправиться “в свободное плавание” после курсов. Цель академии — давать качественное образование, а не связывать “кабальными договорами” своих подопечных. Записаться на обучение можно в режиме онлайн. На сайте есть все необходимые контакты, так что можно даже позвонить и проконсультироваться.

Каждый курс разработан командой специалистов и состоит из практической и теоретической частей. Обучение проводят действующие практики, поэтому на курсах вы узнаете не только общую теорию, но и много полезных советов и лайфхаков.

Cовременный подход к обучению

Возраст, профильное образование, стиль жизни — все это не имеет значения, если вы хотите получить новую специальность. Для этого достаточно перейти на сайт академии https://wezom.academy/kharkiv/, выбрать курс и пройти урок. Кстати, вы также можете подарить сертификат на обучение для родных и близких.

И мама в декрете, и студент, и человек на пенсии может стать крутым специалистом в IT. Тут главное выбрать удобный формат обучения: офлайн или онлайн и найти первоклассных специалистов, готовых подсказать, объяснить, уделить время обучающимся.

Когда мир столкнулся с коронавирусом, многие мужчины и женщины пересмотрели своё отношение к работе. Тысячи из них уже прошли курсы по IT и работают сегодня с международными компаниями. Огромное преимущество этой сферы в том, что вакансий очень много, и своё место под солнцем найдет каждый.

Блог для тех, кто работает в диджитал

Ели вы уже работаете в любом из направлений IT, социальных сетей и тд, то можете заходить на сайт академии https://wezom.academy/blog/, и черпать новую информацию в блоге. Там очень много полезных практичных советов, начиная от того, как правильно написать резюме и искать картинки на фотостоках, до руководств по использованию сторис в Instagram.

Можно почерпнуть огромное количество ценных скиллов. Все статьи в блоге — это опыт членов академии. Можно даже подписаться на рассылку компании и получать уведомления о свежих статьях!