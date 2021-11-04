Деньги из терминала не приходят: украинцы теряют средства при пополнении карты ПриватБанка

Украинцы все чаще сетуют на неисправные терминалы государственного ПриватБанка. Устройства «съедают» наличку, а на карточку внесенную сумму не засчитывают. Недавно из-за такого сбоя системы один из клиентов финансового учреждения потерял почти 52 000 гривен.





Пользователь рассказал свою историю неудачного пополнения счета на тематическом форуме Министерства финансов Украины.

«Во процессе пополнения карты «Универсальная» в терминале Привата произошел какой-то сбой. К этому моменту терминал уже съел 51 800 грн. Но на карточку не пришло ни гривны», – сообщил клиент.

Мужчина пояснил, что средства на счете требовались ему срочно из-за личных обстоятельств. А теперь он никоим образом не может распорядиться собственными деньгами.

В ответ на сетования клиента работники ПриватБанка сообщили: возврат денег станет возможным только после инкассации терминала и выявления лишних наличных средств.

«Проведение инкассации и сверка ее результатов в процессе обработки Вашей заявки позволят нам убедиться, что деньги действительно были внесены в терминал, а также определить их сумму. О результатах проделанной работы Вас известят дополнительно», – ответили пострадавшему в финучреждении.

Такой случай с терминалом Привата далеко не единственный. На форуме Минфина можно найти несколько десятков подобных жалоб. Кроме проблем с внесением средств украинцы часто сталкиваются и с обратной ситуацией. При снятии денег с карты банкомат не выдает наличных, при этом со счета соответствующая сумма исчезает.

В ПриватБанке предупреждают, если при использовании банкомата или терминала у вас возникли проблемы, нужно сразу позвонить на «горячую линию». Экстренный номер телефона обычно указан на самом аппарате. Если сбой системы зафиксируют сразу, вполне возможно, что утерянные средства вам вернут уже через несколько часов. В противном же случае придется ждать инкассации терминала/банкомата и пересчета наличных, находящихся в нем.