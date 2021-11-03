Новая Почта запустила новую услугу, о которой мечтали миллионы украинцев

Компания “Новая почта” запустила новый проект в сотрудничестве с национальным газопоставщиком “Нафтогаз”. Теперь для того, чтобы стать клиентом «Нафтогаза» потребитель может просто посетить ближайшее отделение почтового оператора и выполнить простую процедуру регистрации.





Опция смены газового поставщика стала доступна клиентам «Новой почты» с 1 ноября. Для выполнения процедуры подключения потребителей, компания привлекла свою платежную систему NovaPay. Детали нововведения на днях сообщила пресс-служба ГК «Нафтогаз».

Подать заявку на присоединение к газовой компании потребители теперь смогут в одном из 1700 отделений почтового оператора «Новая почта». То есть услуга будет доступна даже жителям небольших городов и сел.

Гражданин, решивший сменить газовую компанию, должен обратиться к кассиру отделения со следующими документами:

паспортом и идентификационным номером;

кодом EIC – личным 16-значным номером, которій присваивается квартире или частному дому гражданина, почающего услуги газоснабжения;

документом, удостоверяющим право собственности на жилье;

письменным согласием другого владельца жилья, в случае совместного владения квартирой или домом.

После получения всех перечисленных документов оператор-кассир обязан из проверить. Затем он вводит необходимые данные о клиенте в финансовую систему NovaPay. Тем временем гражданин ставит свою подпись на заявлении о присоединении, а также на документе о согласии на передачу персональных данных.

Все заполненные документы работник «Новой почты» отправляет в ГК «Нафтогаз», а через несколько дней поставщик самостоятельно связывается с новым клиентом и уведомляет его о начале сотрудничества. Передача документов потребителя в “Нафтогаз” и их обработка занимают от 3 до 5 дней.

Новая система смены газопоставщика призвана упростить быт украинцев и сделать актуальную сейчас процедуру более простой и доступной. Новой опцией можно воспользоваться в любом уголке Украины, а скорость обработки данных лишит потребителей бумажной волокиты, сэкономив время и нервы.