Названы знаки зодиака, которым скоро придется искать новую вторую половинку

Романтические отношения – дело нестабильное. Сначала влюбленные прекрасно понимают друг друга и живут в согласии, а уже в следующее мгновение все резко меняется. Конфликты и недомолвки становятся преградой и могут даже разрушить союз.





Астрологи рассказали, представителям каких знаков зодиака следующий год может принести разлуку с партнером. Чтобы спасти свою любовь, им придется приложить немалые усилия.

Рак

Весной вы наконец поймете, в чем причина ваших проблем с любимым человеком. Специфические черты и привычки партнера, с которыми вам сложно смириться, станут заметны как никогда раньше. Да и ваши собственные особенности начнут раздражать вторую половинку. Чтобы остаться вместе, вам нужно решить, что важнее – ваши принципы или любовь.

Весы

Ваша романтическая история может завершиться уже в феврале 2022-го. Скучные ежедневные обязанности и разные взгляды на жизненные обстоятельства все чаще будут вас раздражать, а неудобные вопросы и комментарии – доводить до отчаяния. Так что вполне возможно, что весну вы встретите уже в одиночестве.

Скорпион

Скорпионы также вряд ли продержатся в текущих отношениях до весны. Ваш огненный характер станет той самой искрой, которая разожжет пламя конфликта. Как всегда, все начнется с пустяка. А дальше в огонь ссоры полетит множество мелких аргументов и давно забытые обиды. Конечно же, эмоциональный Скорпион не сможет выдержать такого натиска и быстро покинет поле боя.

Водолей

Для Водолеев 2022 год станет действительно поворотным. Вас ждет немало открытий и неприятных сюрпризов. Вы узнаете про свою вторую половинку такое, чего даже представить не могли. Жить по-прежнему будет просто невозможно, не после всего, что вы узнали. Решительные шаги не заставят себя ждать. Вполне возможно, что в начале года Водолеев ждет развод.