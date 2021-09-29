Каши не сваришь: названы знаки зодиака, с которыми лучше не иметь ничего общего

Эгоистами называют людей, которые пытаются создать для себя идеальные условия, даже за счет комфорта окружающих. Желания посторонних, или даже близких людей, совсем не интересуют эгоистов. Они считают, что все вокруг должны обслуживать только их потребности.





Астрологи определили, каким знакам зодиака наиболее присущ эгоизм и самовлюбленность. В отношениях или на работе, они никогда не пожертвуют своими интересами, руководствуясь лишь собственными амбициями.

Телец

Представители этого знака рождены, чтобы быть в центре внимания. Они обожают абсолютно все в себе и ждут такого же отношения от окружающих. Тельцы просто тают от восхищенного взгляда любимого, или похвалы начальника. Они готовы принимать поддержку и помощь от других. Но если их самих попросят об услуге, могут внезапно прекратить общение. Ведь помощь требует усилий, а возможно даже жертв со стороны Тельца.

Лев

О своем эгоизме Львы хорошо знают, а порой даже гордятся этой сомнительной добродетелью. От друзей и коллег они требуют внимания и одобрения, а от любимого – постоянного обожания. Но самовлюбленность Льва часто играет ему на руку. Представители знака никогда не стесняются себя, любят выступления на публике и прекрасно чувствуют себя в больших компаниях. Возможно в этом и заключается их главный секрет карьерного успеха.

Водолей

Резкие и самоуверенные уроженцы знака не признают никаких компромиссов. Если вы с Водолеем – должны быть готовы ради него на все. Понять загадочных представителей воздушного знака крайне сложно. Но они и не ждут понимания. Им нужна поддержка и безусловное обожания, признание их гениальности. Водолеи ненавидят, когда их пытаются с кем-то сравнивать. Поэтому если вы не признаете несомненное преимущество Водолея над другими, можете не рассчитывать на доверие с его стороны.