Чехия решила забрать работников из Польши: зарплаты подскочили до 5000 евро

Чехия для украинских заробитчан с каждым годом становится все более привлекательной. Ведь по количеству выгодных предложений по трудоустройству эта страна почти не уступает Польше. В частности сейчас европейский сосед больше всего нуждается в разнорабочих, медработниках и технических специалистах. Месячная зарплата таких сотрудников временами достигает даже 5000 евро в месяц.





Более подробную информацию о предложениях чешского рынка труда можно узнать на украинских кадровых порталах. Например, сейчас как раз ищет сотрудников компания Panasonic. Приглашают украинцев, которые имеют навыки пользования оборудованием FANUC для автоматизации промышленных процессов. Месячная зарплата такого специалиста будет составлять не менее 75 тыс. грн. Однако в зависимости от квалификации и объема выполненной работы может доходить даже до 150 тыс. грн.

Условия:

доплата за ночную смену – 25%;

доплата за дополнительные рабочие часы – 25%;

надбавка за выход на работу в выходные – 25%;

отпуск сроком до 25 дней.

Медицинский работник может зарабатывать в Чехии до 50 тысяч гривен в месяц. В местные сети клиник на работу принимают мужчин и женщин любого возраста. Трудоустраивают медиков также в чешские дома престарелых.

Обязанности:

уход за больными;

обход пациентов (утренний и вечерний);

выполнение мелких медицинских манипуляций, как например капельницы, уколы и т.п., под наблюдением старшего медицинского персонала;

выполнение поручений, полученных от старшей медицинской сестры.

Работодатели обещают выполнить нострификацию украинского диплома работника, а также подготовить его к апробационным экзаменам. После успешной сдачи экзамена украинец получает квалификацию, и в дальнейшем может работать как штатная медсестра (медбрат).

Еще одной заманчивой вакансией в Чехии можно назвать работу электромеханика. Заработки у такого работника составляют до 55 тысяч гривен.

Требования:

наличие электротехнического образования;

стаж по специальности более 5 лет.

Сотрудники получают ваучеры на питание в размере 28 крон в день. За эти средства они могут пообедать. Еще одним плюсом данной вакансии является релокационный пакет – средства на смену места жительства и перевоз семьи. Размер такой разовой материальной помощи составляет 45 тысяч крон.